Шойгу: «Угрозы НАТО требуют реагирования»

Вступление Финляндии в НАТО, массовые закупки Польшей оружия у США и Южной Кореи, увеличение натовского контингента в непосредственной близости от границ Союзного государства — все это несет риски для России и требует своевременного реагирования. Как передают российские СМИ, об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Шойгу отметил, что угрозы военной безопасности России на западном и северо-западном стратегических направлениях выросли кратно. По его словам, серьезным дестабилизирующим фактором стало вступление в НАТО Финляндии, и в перспективе — Швеции.

«На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России», — пояснил он.

Шойгу отметил, что в непосредственной близости от границ России и Беларуси дислоцируются около 360 тыс. военных, 8 тыс. единиц бронетехники, 650 самолетов и вертолетов НАТО.

Риски для России несут «масштабные закупки» Польши оружия у США, Великобритании и Южной Кореи, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию, добавил Шойгу.

Министр подчеркнул, что данные угрозы требуют «своевременного и адекватного реагирования». В связи с этим коллегия российского военного ведомства рассмотрит вопросы создания Московского и Ленинградского военных округов с усилением группировок на западных границах России.