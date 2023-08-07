В целях защиты своей боевой авиации воздушные силы Украины каждые 24 часа перемещают с одного аэродрома на другой бомбардировщики Су-24, которые были модернизированы в носители ракет Storm Shadow и SCALP, пишет немецкое издание Bild.

Издание отмечает, что в Украине для этого восстановили все авиабазы советских времен и используют новые тайные взлетно-посадочные полосы на автомагистралях, которые были для этого специально адаптированы.

Для защиты оперативных аэродромов украинская армия также задействовала несколько зенитных комплексов «Патриот» и «Ирис-Т».

Также под постоянной защитой находятся места нахождения переданных Украине партнерами дальнобойных крылатых ракет, которые украинская авиация использует очень успешно.

В то же время именно успешные атаки украинских ВВС и провоцируют российские ракетные атаки на аэродромы Украины, как недавний удар по Староконстантинову в Хмельницкой области.