В белорусском городе Гродно в рамках II Игр стран СНГ проходят соревнования по тяжелой атлетике.

Сегодня золотую медаль завоевал азербайджанский спортсмен Дадаш Дадашбейли. В весовой категории до 109 кг он в сумме двух упражнений поднял 393 кг (177+216) и занял 1-е место.

Это пятая золотая медаль Азербайджана на нынешних Играх. В нашем активе также 6 серебряных и 14 бронзовых наград. В общекомандном зачете Азербайджан среди 22 стран идет на 4-м месте после России, Беларуси и Узбекистана.