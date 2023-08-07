Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ: Обстановка на фронте тяжелая

Купянское направление в Харьковской области россияне выбрали главным для своего наступления, создав ударную группировку в составе восьми штурмовых отрядов «Шторм-Z», идут интенсивные бои, некоторые позиции по нескольку раз переходят из рук в руки, рассказал генерал Сырский «Украинской правде».

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал о тяжелой обстановке, сложившейся на Купянском направлении на востоке Украины, где, по имеющимся данным, сконцентрировано порядка 100 тыс. российских военных.

«Цель противника – прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск», - цитирует издание украинского командующего.

Одновременно, наступая из района Новоселовское, российские части предпринимали попытку рассечь группировку ВСУ ударом во фланг и окружить часть подразделений держащей там оборону бригады, но безуспешно, говорит Сырский.

Накануне Сырский в очередной раз побывал на этом участке фронта вместе с командирами, по итогам чего были приняты все необходимые решения для «гарантированного сдерживания противника и создания условий для дальнейшего его разгрома».

В частности, речь идет о дополнительном усилении воинских частей всеми необходимыми силами и средствами и боеприпасами, уточняет «Украинская правда».