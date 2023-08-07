В Баку главе МИД Литвы дали совет

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде посоветовал главе МИД Литвы Габриэлюсу Ландсбергису не попадать под влияние лживой армянской пропаганды. Об этом Гаджизаде написал в своем Twitter.

«Лачинская дорога используется Арменией не по назначению на протяжении последних трех лет. К сожалению, все эти годы Литва демонстрировала молчание», - говорится в публикации представителя МИД Азербайджана.

Гаджизаде порекомендовал, что «было бы правильнее призвать Армению продемонстрировать более конструктивный подход, а не подрывать мирный процесс».