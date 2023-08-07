Россия открывает консульство на Северном Кипре

Посольство России на Кипре вскоре приступит к оказанию консульских услуг в северной части острова. Отмечается, что работа будет вестись на регулярной основе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель посольства.

«Начнем оказывать консульские услуги в северной части города Никосия в самое ближайшее время. Работа будет вестись на регулярной основе», — сказал собеседник.

Посол России в Республике Кипр Мурат Зязиков заявил ТАСС, что решение начать оказание консульских услуг в северной части Кипра продиктовано исключительно «заботой о проживающих там российских соотечественниках».

По некоторым оценкам, на севере Кипра сегодня проживает свыше 50 тыс. россиян.

При этом Тахсин Эртугрулоглу, министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра, заявил, что о решении России открыть консульство в ТРСК говорится на протяжении года и это не следует интерпретировать как дипломатическое признание Лефкоши.