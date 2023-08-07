Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 16:15

После некоторого оживления в американских СМИ, вызванного частичными успехами Украины на фронте, в Вашингтоне вновь воцарился скептицизм. Он вызван тем, что сильно разрекламированное и крайне дорогостоящее летнее наступление ВСУ пока не принесло ожидаемых результатов. Но подождите, предупреждает известный колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус, который получает (в отличие от многих других журналистов, порой придумывающих свои «истории») самую свежую и достоверную информацию от источников в администрации президента Джо Байдена. Вот и теперь в последнем номере столичного издания он напоминает о том, как определили высокопоставленные чиновники этой самой администрации стратегию Украины. Они назвали ее «стратегией дикобраза». Упрямая, вся в иглах страна, как и упомянутое животное, может быть медленным, но его невозможно съесть. В самом деле, кто же проглотит дикобраза и не подавится?

Только такая стратегия, считает Игнатиус, и работает. Украина оказалась совершенно несъедобной для российской армии. По словам колумниста, путинское нападение на Киев было сплошной катастрофой. Потом дикобраз заставил российское войско отступить в Харьковской и Херсонской областях. Теперь ВСУ километр за километром продвигается на юге и востоке страны. Это продвижение сквозь минные поля является чудовищно трудным и кровавым, ведущим к потере огромного числа жизней и техники. Однако, считают многие непредвзятые американские эксперты, у ВСУ все же есть шанс за три месяца, до того, как начнется осенняя распутица, выйти к Азовскому морю и перекрыть российский коридор в Крым. И это будет главным призом Украины в военной кампании 2023 года. Судя по самым разнообразным сигналам, есть все основания считать, что такого же мнения придерживаются и в администрации Байдена. Как уже сообщалось, президент США только что дал «зеленый свет» подготовке украинских пилотов к овладению американскими истребителями F-16. В Украину идут американские танки Abrams. Некоторые весьма осведомленные источники утверждают, что до конца августа Байден, как обычно, почесавшись, примет решение и о поставках в Украину дальнобойных ракет ATACMS. И поэтому так ли уж основательны причины для пессимизма в американской столице в отношении исхода войны в Украине?

В Вашингтоне, разумеется, разгадали стратегию Владимира Путина — максимально затянуть боевые действия в ожидании президентских выборов в США, на которых, как он надеется, победу одержит Дональд Трамп. Ожидается, что в этом случае тот немедленно прекратит всякую военную помощь Украине. Но и это еще не будет самым драматическим последствием его победы. Как пишет в статье, опубликованной в издании Конгресса США газете The Hill, бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, если бы Трамп победил на выборах 2020 года, он бы инициировал выход США из НАТО. А теперь такая угроза светит альянсу, если Трамп победит в 2024-ом. И это будет катастрофой и для Украины, которая лишится смысла ставить вопрос о присоединении к НАТО, и для всего западного мира. И в Киеве, и в столицах Европы это хорошо понимают.

Но даже при таком самом неблагоприятном сценарии борьба Украины не прекратится. Перед Путиным стоит тройной вызов на букву P: Propaganda battle (пропагандистская битва), которую он проигрывает, Partisan warfare (партизанская борьба на захваченных территориях), Political fragmentation (политическое дробление). И нет никаких признаков, что эти мощные вызовы исчезнут по мановению некоей волшебной палочки. Об определенных успехах Украины на пропагандистском фронте свидетельствуют итоги встречи представителей глобального Юга в саудовской Джидде. Все ее участники, включая Китай, Бразилию, Индию, ЮАР, Турцию и Иран, подтвердили поддержку территориальной целостности Украины, и это стало, по мнению украинских политиков, «исторической победой» их страны. Партизаны в Запорожской области и в Крыму взрывают машины с коллаборационистами, проводят атаки снайперов, повреждают железнодорожные пути. Как говорит один из представителей администрации Байдена, «цель Киева – показать, насколько дорогостоящей может быть для России аннексация украинских территорий».