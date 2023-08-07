Пожар во Франции: 11 погибших

Предположительно, одиннадцать человек погибли в результате пожара в доме отдыха для людей с ограниченными возможностями на востоке Франции, сообщает BBC.

При этом девять тел были найдены, а еще два человека предварительно считаются погибшими.

«Мы почти уверены в смерти пропавших людей», — заявил с места пожара высокопоставленный местный чиновник Кристоф Маро телеканалу.

Власти не располагают версиями о причинах возгорания. Начато расследование.