Пожар во Франции: 11 погибших
Предположительно, одиннадцать человек погибли в результате пожара в доме отдыха для людей с ограниченными возможностями на востоке Франции, сообщает BBC.
При этом девять тел были найдены, а еще два человека предварительно считаются погибшими.
«Мы почти уверены в смерти пропавших людей», — заявил с места пожара высокопоставленный местный чиновник Кристоф Маро телеканалу.
Власти не располагают версиями о причинах возгорания. Начато расследование.
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