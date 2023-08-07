Корреспондент Bild Пауль Ронцхаймер встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными украинскими политиками, был на самых труднодоступных участках фронта и разговаривал с украинскими солдатами, которые воюют на разных направлениях. Теперь он отвечает на вопрос, можно ли считать провальным контрнаступление ВСУ и какие настроения царят в рядах украинской армии.

«Я был удивлен тем, что многие солдаты [в разговорах со мной] были очень честны и говорили, что ожидали лучшего развития событий. Они четко говорили, как яростно россияне отбиваются. Конечно, украинские военные надеялись, что фронт рухнет быстрее — как в прошлом году с Харьковом или Херсоном», — говорит корреспондент немецкого издания.

По его словам, украинцы прекрасно понимают, что для того, чтобы сохранить поддержку, ВСУ нужны большие успехи.

«Большой страх [украинцев] заключается в том, что люди на Западе могут в какой-то момент сказать: «Вы сами видите, что у вас ничего не получается. Тогда имеет ли смысл продолжать борьбу? Или лучше пойти на переговоры?» — делится Ронцхаймер.

Он полагает, что дипломатическое давление на Владимира Путина усиливается с каждым месяцем, однако ситуация для Украины может резко ухудшиться, если россияне успешно отразят все атаки.

«Может случиться так, что придется готовить украинцев к контрнаступлению россиян», — рассуждает журналист.