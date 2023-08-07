Спустя пять дней в Москве ответили на требование Пекина

Ситуация с отказом во въезде в Россию пяти гражданам Китая лишена «политического контекста» и не отразится на отношениях Москвы и Пекина. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Очевидно, что случай, который имел место в Астрахани, находится вне политического контекста. Уверен, что произошедшее никоим образом не скажется на общем состоянии двусторонних отношений. Представляется, что раздувание шумихи выгодно сугубо нашим общим недоброжелателям, пытающимся вбить клин в дружбу РФ и Китая», — уверяет Зайцев.

4 августа стало известно, что посольство Китая в России потребовало объяснить инцидент с нарушением прав нескольких граждан Китая на границе РФ и Казахстана, который произошел 29 июля. По данным посольства, пятерых граждан Китая «неоднократно допрашивали в течение четырех часов», после чего им отказали во въезде. В итоге их туристические визы были аннулированы, утверждали дипломаты.