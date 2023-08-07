Грузия требует от Евросоюза статус кандидата
Решение Брюсселя не предоставлять в прошлом году Грузии статус страны-кандидата на вступление в ЕС несправедливо, так как республика по многим параметрам опережает Молдову и Украину. Как сообщает Интерфакс, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По его словам, Грузия последовательно выполняет все рекомендации Еврокомиссии для получения статуса кандидата.
«К концу года мы надеемся, что в Брюсселе будет принято справедливое решение о предоставлении Грузии статуса кандидата по вступлению в Евросоюз, которое станет важным политическим шагом, но в конечном итоге мы хотим начала переговоров с Евросоюзом о вступлении в эту организацию», – сказал Папуашвили.