Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 16:53

Совсем скоро, 1 сентября, тысячи российских граждан будут уведомлены миграционными органами Латвии о необходимости покинуть эту страну. Это касается тех, кто не зарегистрировался на тест, определяющий знание латышского языка, и не подал документы на продление постоянного вида на жительство. Председатель парламентского комитета по гражданству, миграции и социальной сплоченности Латвии Ингмар Лидака оценивает число тех, кому придется уехать, в пять-шесть тысяч. У них будет три месяца на сборы, после чего все, кто нарушит предписание о выезде, будут еще и оштрафованы. Те, кто откажется покидать Латвию, будут выдворены в принудительном порядке.

Еще в августе 2022 года было принято решение, что постоянный вид на жительство в Латвии граждане Российской Федерации смогут получить лишь при условии сдачи экзамена на владение государственным языком на уровне А2, а позже Управление по делам гражданства и миграции предупредило, что без этой процедуры постоянный вид на жительство у граждан РФ в сентябре 2023 года утратит силу. От экзамена освобождены дети младше 15 лет, пожилые люди старше 75 лет и тяжело больные. Те, кто потеряет постоянный вид на жительство, смогут претендовать на временный, но при этом они лишатся социальных выплат, права получать пенсию, у них будут закрыты банковские счета. С начала февраля этого года идет регистрация на сдачу языкового теста. Общее число тех, кто должен его пройти, составляет без малого 18 тысяч человек, подавляющее большинство из них – люди предпенсионного возраста. Если не удастся сдать экзамен с первого раза, его можно будет повторить до 30 ноября. Для ряда россиян, давно живущих в Латвии со статусом негражданина и с постоянным видом на жительство, это создает серьезную проблему: за долгие годы проживания в этой стране и при этом общаясь исключительно в русскоязычном окружении, они так и не удосужились выучить латышский язык на сколько-нибудь приличном уровне.