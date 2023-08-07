Эрдоган собрал Совет безопасности Турции

В Анкаре проходит заседание Совета национальной безопасности под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает турецкая газета Hürriyet.

Как сообщает источник, на встрече обсудят последние успехи в борьбе с терроризмом, будет предоставлена информация об операциях, проводимых внутри страны и за границей.

События в Сирии также будут затронуты. Последует оценка последней ситуации с возвращением сирийских беженцев в свою страну, которая обсуждалась на предыдущем заседании Совета национальной безопасности.

Среди обсуждаемых тем будет и российско-украинская война. Ожидается рассмотрение вопроса зерновой сделки.