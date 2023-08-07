«Потеряет все»: президент Сербии пригрозил Украине

Это связано с обращением к правительствам западных государств с призывом пересмотреть политику по Белграду и Приштине, которое также подписал украинский депутат Александр Мережко.

«Украина – дружественная нам страна. Думаю, Зеленский умнее Мережко. Потому что представьте: если Украина признает независимость Косово, то потеряет все в один день», — заявил Вучич, добавив, что всегда будет отстаивать «либертарианский подход» и право Сербии принимать свои решения.

Письмо, которое подписали главы десяти парламентских комитетов по иностранным делам и более полусотни депутатов разных парламентов, призывает усилить давление на Сербию и отойти от попыток баланса по отношению к ней и Косово.

Украина официально не признает независимость Косово.