Военный эксперт: ракеты Taurus создадут сложности для российской армии

Возможные поставки крылатых ракет Taurus в Украину из Германии создадут некоторые сложности для Вооруженных сил России. Об этом предупредил российский военный эксперт Дмитрий Корнев.

«Не исключено, что на первых порах применение такой ракеты вызовет некоторые сложности. Придется наработать опыт по их обнаружению и уничтожению, возможно, менять программное обеспечение зенитных комплексов», — цитируют российские СМИ эксперта.

По словам Корнева, Taurus являются более современными и совершенными, чем поставленные Украине крылатые ракеты Storm Shadow (Великобритания) и SCALP-EG (Франция). Он отметил, что немецкая ракета имеет меньшие габариты и большую скорость, чем британская и французская.