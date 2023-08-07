США достигли предварительных договоренностей с Саудовской Аравией о признании Израиля в ближайшие 9-12 месяцев. Взамен они получат помощь в разработке «мирной ядерной программы», гарантии безопасности со стороны США и «уступки по отношению к палестинцам» со стороны израильского правительства. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации, сейчас переговорщики обсуждают просьбу Эр-Рияда о том, чтобы США помогли им в разработке гражданской ядерной программы и предложили железные гарантии безопасности.

Саудовская Аравия, которая недавно восстановила связи с главным соперником Израиля, Ираном, также добивается от Израиля значительных уступок, которые способствовали бы созданию палестинского государства.

Взамен США настаивают на том, чтобы королевство дистанцировалось от Китая в экономическом и военном отношении, отмечает WSJ.