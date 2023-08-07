Помощник президента раскритиковал статью Forbes

Марионеточный сепаратистский режим, спонсируемый Арменией, держит в заложниках армян, проживающих в Карабах ском регионе Азербайджана. Об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в своем твиттере, комментируя провокационную статью правозащитницы Эвелины Очаб в издании Forbes.

Помощник президента отметил, что опубликованная статья искажает реальность и используется машиной пропаганды и дезинформации Армении: «Как правозащитница вы никогда не поднимали вопросы о правах и судьбе более миллиона азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке со стороны Армении».

Он отметил, что Азербайджан пострадал от разрушительной 30-летней военной оккупации со стороны Армении.

«В результате миллионов мин, ежедневно устанавливаемых Арменией, мирные жители Азербайджана становятся жертвами минного террора. Лачинская дорога незаконно использовалась Арменией для перевозки противопехотных мин, военной техники и доставки военного персонала.

Но вы молчали обо всем этом. В вашей статье не упоминается предложение Азербайджана открыть дорогу Агдам-Ханкенди наряду с Лачинской дорогой», - написал Гаджиев.

Помощник президента добавил, что статус правозащитника требует нейтральности, свободы от политических манипуляций, объективности и справедливости, а также выразил сожаление, что издание Forbes предоставляет платформу для односторонней пропаганды.