Сжегшему Коран иракцу разрешили сжечь еще один

Иммигрант из Ирака Салван Наджем, который ранее сжег Коран в Стокгольме, получил разрешение на проведение еще одной подобной акции 14 августа на площади Минторгете в Стокгольме (перед зданием парламента Швеции).

Ранее Салван Наджем вместе с другим иммигрантом из Ирака Салваном Момикой уже сжигали Коран и подали заявку на проведение еще трех акций, однако позже Момика отозвал поданные заявки. Теперь Салван Наджем подал новую заявку и получил разрешение.

Как сообщает шведский новостной сайт «SVT», Салван Момика и Салван Наджем в настоящее время находятся под следствием по подозрению в подстрекательстве против этнической группы.