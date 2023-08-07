Саакашвили: Как я мог бы договориться с Путиным

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал семь условий, позволившие бы избежать войны с Россией в августе 2008 года, ответив на обвинения правительства Грузии в предательстве и безответственной политике.

«Мой ответ говорящим головам Иванишвили! Можно ли было избежать войны 2008 года? Да, можно было. Что нам пришлось бы для этого сделать:

Оставить Аслана (Аслан Абашидзе - руководитель Аджарии в 1991 - 2004 годах. В 2006 году обвинен в преднамеренном убийстве заместителя председателя парламента Аджарии и объявлен Интерполом в международный розыск) в Аджарии и отказаться от планов развития Батуми;

Мы должны были назначить их агентов во главе силовых структур, как прямо просил Путин;

3.Не надо было бороться с коррупцией, потому что российское влияние в Грузии в основном базировалось на нем;

4.Мы не должны были проводить никаких реформ, так как Россия считает реформы опасными прецедентами;

5.Мы не должны двигаться в сторону Евросоюза и НАТО;

Мы не должны были отказываться от российских схем в энергетике и оставить Грузию во тьме;

Мы не должны создавать грузинскую армию и военное производство», - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.