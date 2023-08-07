Президент ОАЭ хочет свести Зеленского и Путина

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян хотел бы организовать встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина во время предстоящей конференции ООН по климату COP28, которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае.

Об этом говорится в статье ливанской франкоязычной газеты L'Orient-Le Jour, издание ссылается на эксклюзивную информацию от западных и арабских дипломатов.

Неизвестно, посетят ли Путин и Зеленский эту конференцию.