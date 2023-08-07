Взорвавшийся в городе Сергиев Посад Московской области завод участвовал в разработке стелс-бомбардировщика нового поколения, сообщают российские СМИ.

Предприятие не просто продолжает поставлять оптику российскому оборонпрому, но и с 2019 года участвует в разработке стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения «Посланник».

«Посланник» - это дальний бомбардировщик-ракетоносец, разработка которого ведется Минобороны России с 2009 года. Также в одном из цехов завода производили комплектующие для беспилотников «Ланцет».

Тем временем умерла одна из пострадавших после взрыва, сообщили в Сергиево-Посадской центральной районной больнице. За жизнь еще пятерых борются врачи, у них обширные ожоги тела. В Сергиево-Посадском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации.