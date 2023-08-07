В России загорелась воинская часть
Воинская часть загорелась в Георгиевске Ставропольского края. Об этом сообщил глава городского округа Андрей Зайцев в cвоем телеграме.
Он пояснил, что сильное задымление возникло на вещевом складе российской воинской части. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров.
«В настоящий момент на месте работает пожарная служба самой воинской части, также направлена техника из Георгиевской и Горячеводской пожарных служб», — написал Зайцев.
Сведений о пострадавших не поступало.