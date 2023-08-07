Соратники Эрдогана раскритиковали турецкое правительство

Исламистская Партия благоденствия (YRP) и прокурдская происламская HÜDA, избравшиеся в турецкий парламент на последних выборах в союзе с партией президента Реджепа Тайипа Эрдогана, критикуют правительство за расточительство бюджетных средств на фестивали и концерты.

Министр культуры Нури Эрсой ранее объявил, что правительство организует фестивали в 11 провинциях с участием 30 тысяч артистов. С другой стороны, мэры от правящей партии самостоятельно организуют концерты в разных городах Турции на фоне циркуляра министра финансов, призывающего к экономии, что вызвало волну критики от консерваторов.

«К сожалению, повышение зарплат растаяло еще до того, как оно дошло до рук граждан с высоким ростом всевозможных налогов, сборов и непомерным повышением акцизов на топливо. Неправильно закрывать дефицит бюджета увеличением налогов для малообеспеченного большинства. Расточительство в государственном секторе должно быть прекращено, следует немедленно принять меры по экономии в государственном секторе», - заявил лидер YRP Фатих Эрбакан.

В свою очередь, депутат от HÜDA Шехзаде Демир назвал «большим оскорблением» для турецких граждан с низким доходом «тратить такие большие суммы бюджетных денег на развлечения, фестивали и другие бесполезные вещи в то время, когда Турция является экономически банкротом».

«Сожалею, что муниципалитеты, которые не жалеют средств на концерты и саморекламу, лезут в карманы граждан, когда дело доходит до повышения тарифов», - сказал другой представитель HÜDA Иса Гювендик.

Свыше 110 тысяч человек посетили трёхдневный фестиваль-концерт, организованный правящей партией в Ускюдаре, за что мэр Ускюдара от правящей партии Хилми Тюркмен подвергся широкой критики, в том числе и от своих однопартийцев.