Армяне требуют отменить концерт российского исполнителя

Более тысячи граждан Армении подписали обращение в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении основателя группы Little Big Ильи Прусикина и отменить его концерт в Ереване 12 августа, сообщил адвокат Ара Зограбян.

«Прусикин осквернил христианский крест, использовав его как скейтборд, переодевшись священником в Рождество, высмеивал христианские ценности и оскорблял религиозные чувства христиан. За один день заявление подписали 1 257 человек», - написал Зограбян в соцсетях.