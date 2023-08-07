Состоялась встреча между руководителями AQTA и «Россельхознадзора»

Состоялась встреча в формате видеоконференции между председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли и руководителем Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору («Россельхознадзор») Сергеем Данквертом.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в области безопасности пищевых продуктов и регистрации и подтверждения предприятий, производящих продукты питания высокого риска, экспортируемые из России в Азербайджан.

Сторонами было подчеркнуто, что процесс регистрации российских производителей осуществляется в соответствии с международными стандартами, и выражено удовлетворение ходом процесса.

Также было отмечено, что снят временный запрет, введенный Агентством в связи с обнаружением несоответствия в импортируемом из России продукте замороженного куриного филе производства ООО «Брянский Бройлер».

При этом было указано, что приняты соответствующие меры по снятию временного запрета, наложенного на несоответствие, обнаруженное в курином продукте производства ООО «РЕСУРС-ЮК».

Председатель AQTA был приглашен главой «Россельхознадзора» на мероприятие, которое планируется провести в Москве, столице Российской Федерации, между соответствующими учреждениями двух стран по охране здоровья растений и животных.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.