Германия передала Украине системы ПВО и многое другое
Германия предоставила Украине еще 2 пусковые установки Patriot для противовоздушной обороны, говорится в отчете федерального правительства Германии.
Как сообщается, в новый пакет помощи также вошли 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206), 6,525 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм; материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов; 5 машин пограничной охраны; 4 разведывательных БПЛА VECTOR; 1163 биноклей; 6 тягачей 8x8 HX81 и 5 полуприцепов; 2 погрузочно-разгрузочные машины 8x6; 100 пулеметов MG5 и 40 тыс. аптечек.