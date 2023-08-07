Новые военные преступления России в Украине
Российские военные обстреляли город Запорожье, погибли два человека, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
"Враг атаковал жилой квартал Запорожья. К большому сожалению, по предварительной информации, два человека погибли, есть раненые", - сообщил Куртев.
Информацию о "прилете" в городе подтвердил также руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко: "Сейчас еду на место происшествия. Предварительно известно о попадании в объект гражданской инфраструктуры", - написал он в своем телеграме.