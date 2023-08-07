Немецкий чиновник оказался российским шпионом

Гражданин Германии задержан в городе Кобленц (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на западе ФРГ по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает генпрокуратура этой страны.

Как говорится в заявлении, ордер на арест был выдан 27 июля 2023 года, а 9 августа сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ задержали мужчину и обыскали его квартиру и рабочее место.

Подозреваемый Томас Х. является сотрудником Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера, которое занимается в том числе закупками военной продукции для армии Германии.

В Генпрокуратуре утверждают, что с мая 2023 года он по собственной воле неоднократно обращался в генконсульство России в Бонне и российское посольство в Берлине и "предлагал сотрудничество".

"При этом он однажды предоставил информацию, полученную в ходе профессиональной деятельности, с целью дальнейшей передачи российской разведке", - говорится в заявлении германского ведомства.

Подозреваемый уже предстал перед судьей Верховного федерального суда, который распорядился арестовать его и поместить в следственный изолятор.