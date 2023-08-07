В свержении Имрана Хана виновны США?

Госдеп США в 2022 году подталкивал правительство Пакистана к тому, чтобы сместить Имрана Хана с поста премьер-министра из-за его нейтралитета относительно войны в Украине.

Об этом пишет издание Intercept со ссылкой на поступивший в его распоряжение секретный правительственный документ. Речь идет о встрече, состоявшейся 7 марта того года с участием посла Пакистана Асада Маджида Хана и двоих высокопоставленных представителей Госдепа.

По итогам дискуссии пакистанский эмиссар направил в Исламабад телеграмму, в которой сообщил, что в Вашингтоне пообещали установить "более теплые отношения", если Хан будет смещен со своего поста. В противном случае США пригрозили своему партнеру "изоляцией".

Тем временем официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер назвал ложными утверждения о возможном вмешательстве США в процесс отстранения от власти бывшего премьера Пакистана Имрана Хана.