Байрамов рассказал представителю Госдепа о коварстве Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 9 августа провел телефонный разговор с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

В ходе разговора были обсуждены повестка двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, вопросы, вытекающие из процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также ситуация в регионе.

Байрамов заявил, что Армения умышленно обостряет ситуацию в регионе, препятствует мирному процессу под различными предлогами, в том числе утверждениями о «блокаде» и «гуманитарном кризисе» в регионе.

Вместе с тем министр подчеркнул неприемлемость продолжающихся притязаний на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, отказа полностью вывести армянские вооруженные силы с азербайджанских территорий и вмешательства во внутренние дела нашей страны.

Глава МИД напомнил, что Армения продолжает провокации в отношении установленного Азербайджаном на своих суверенных территориях пограничного пункта пропуска «Лачин». Несмотря на это, Баку создает условия для прохода армянских жителей в обоих направлениях.

Министр отметил, что, несмотря на предложение Азербайджаном дороги Агдам - Ханкенди и других альтернативных путей для перевозки грузов, армянская сторона создает препятствия для перевозки грузов и отказывается перевозить грузы по этим дорогам. «Это еще раз доказывает, что заявления армянской стороны о «блокаде» и «гуманитарной ситуации» являются политическими манипуляциями», - подчеркнул Байрамов.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.