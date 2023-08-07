Госдеп: Лукашенко продолжает передавать полномочия России

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон осведомлен о расположении наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси, США продолжают следить за перемещениями и действиями "вагнеровцев".

"Конечно, мы видели передислокацию войск ЧВК "Вагнер", – ответил представитель Госдепа на просьбу прокомментировать информацию о строительстве в Гомельской области нового лагеря для "вагнеровцев".

Миллер подчеркнул, что США следят за действиями "вагнеровцев" против интересов страны, в которой они находятся, и продолжат принимать меры для привлечения наемников ЧВК "Вагнер" к ответственности.

"Как мы уже отмечали, приход этих сил в Беларусь является еще одним примером того, как Лукашенко и дальше передает Кремлю возможности контроля и принятия решений вопреки интересам и желаниям белорусского народа", – добавил представитель Пентагона.