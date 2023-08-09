Звезду сериала «Универ» не пустили в Грузию
Российского актера Виталия Гогунского, известного по роли в сериале «Универ», не пустили в Грузию.
Сообщается, что Гогунского завели в самолет под пограничным конвоем в аэропорту Тбилиси. Как сообщил директор актера Табриз Шахиди, такое решение приняли власти страны по политическим причинам.
Гогунский должен был участвовать в съемках проекта в Грузии, но даже не успел выйти в город, как его отправили обратно.
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