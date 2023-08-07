Нетаньяху: Голанские высоты останутся под израильским суверенитетом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, проводящий в эти дни свой отпуск на Голанских высотах, выразил уверенность в том, что этот регион, контроль над которым еврейское государство установило в 1967 году, навсегда останется под израильским суверенитетом.

Как сообщила канцелярия премьера, Нетаньяху вместе с женой Сарой посетил зону отдыха на горе Хермон возле границы с Сирией. В ходе визита они пообщались с бойцами батальона «Нахаль» израильской армии и побеседовали с ними за чашкой кофе, отметили в канцелярии.

«Это вызывает у меня много чувств, но в первую очередь ностальгию. Много лет назад я как солдат и командир участвовал здесь в различных операциях, в основном в снегу.

Приятно быть здесь, на солнышке, смотреть на прекрасное развитие Голанских высот, над которым мы все работаем, видеть наших солдат, угостивших меня чашечкой кофе, и знать, что мы ступаем по земле, которая навсегда останется под израильским суверенитетом», - заявил премьер.

«Десятки лет назад, когда я здесь служил, это не считалось само собой разумеющимся, и это важно», - добавил он.