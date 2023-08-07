Сколько украинцев покинули родину с начала войны

С начала войны Украину покинули около девяти миллионов граждан. Более шести миллионов украинцев до сих пор остаются за границей. Около двух миллионов из них хотели бы вернуться на родину. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отчет ООН.

По данным организации, около 350 человек уже вернулись на территорию страны, но не смогли вернуться в свои дома и остались в статусе перемещенных лиц.

По подсчетам Минэкономики Украины, каждые 100 тысяч уехавших снижают ВВП страны на 0,5%, пишет The Wall Street Journal. Нынешняя волна возвращающихся состоит из тех, кто не смог найти стабильную работу и жилье за рубежом, либо те, кто оставил близких родственников в стране. Минэкономики Украины собирается создать четыре с половиной миллиона рабочих мест в течение ближайших 10 лет для стимулирования экономики.