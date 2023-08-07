Силы ПВО России в ночь на 10 августа сбили два ударных беспилотника, летящих в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, дроны сбили около четырех часов утра, один — в Калужской области, другой — в районе ЦКАД. Других подробностей он не привел.

Минобороны России сообщило «о пресечении попытки киевского режима осуществить террористические атаки» с помощью беспилотников. Ведомство заявило об уничтожении двух беспилотников, летящих в направлении Москвы. Их сбили в Малоярославском районе Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области.