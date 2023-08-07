Атака беспилотников на Москву и Крым. Взрывы и пожар в Домодедово подробности
Силы ПВО России в ночь на 10 августа сбили два ударных беспилотника, летящих в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
По его словам, дроны сбили около четырех часов утра, один — в Калужской области, другой — в районе ЦКАД. Других подробностей он не привел.
Минобороны России сообщило «о пресечении попытки киевского режима осуществить террористические атаки» с помощью беспилотников. Ведомство заявило об уничтожении двух беспилотников, летящих в направлении Москвы. Их сбили в Малоярославском районе Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области.
Московские аэропорты Внуково и Домодедово в ночь на 10 августа вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. В пресс-службе Внуково сказали российским СМИ, что «по не зависящим от аэропорта причинам» ограничения на прием и выпуск самолетов были введены с 02:43 по 05:15. В Домодедово заявили, что ограничения вводились «в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов».
Телеграм-канал Baza писал, что в аэропорту Внуково ночью вводили план «Ковер», который применяется, в частности, при появлении в воздушном пространстве воздушных судов и «других материальных объектов», а также при применении оружия и боевой техники ВС РФ по воздушному судну-нарушителю.
В ночь на 10 августа также сообщалось о пожаре и взрывах в подмосковном Домодедово. В пресс-службе регионального управления МЧС заявили, что в селе Константиново горит автосервис, площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Причину пожара в ведомстве не назвали. BBC отмечает, что аэропорт Домодедово находится примерно в 10 километрах от этого места.
Российское Министерство обороны также утверждает, что минувшей ночью 11 украинских беспилотников пытались атаковать Севастополь, однако были нейтрализованы. «Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены 2 БПЛА, еще 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что пострадавших и разрушений нет.