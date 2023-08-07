Российские беспилотники разбомбили нефтебазу в Украине

В результате массированной ночной атаки российскими беспилотниками по Ровненской области Украины разрушена нефтебаза в Дубенском районе, сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль.

«Ночью Ровненская область подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенщине. Жертв нет. На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействован пожарный поезд. Работают и соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области», – написал он в телеграме.

По словам Коваля, радиационный фон в норме, эвакуация населения не планируется.