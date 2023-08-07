Президент Эквадора ввел на 60 дней чрезвычайное положение после убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио, сообщает газета El Universo.

По данным газеты, нападавших было несколько, неизвестные три раза выстрелили политику в голову. Вильявисенсио без признаков жизни был доставлен в клинику, там врачи констатировали его смерть.

Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио застрелили после того, как он покинул встречу с избирателями в одной из школ столицы страны Кито, сообщает El Universo.

Как пишет El Universo, очевидцы услышали, как раздались выстрелы, затем кандидат в президенты упал. Улицы, прилегающие к району, где произошло убийство, перекрыли.

По данным Expreso, нападение произошло, когда политик сел в автомобиль, а за неделю до случившегося Вильявисенсио сообщал об угрозах.

Подозреваемый в убийстве был ранен во время перестрелки и скончался, сообщила генпрокуратура. По ее данным, всего во время стрельбы пострадали девять человек, в том числе двое полицейских и кандидат в члены Нацассамблеи.

Четыре кандидата в президенты Эквадора приостановили свои избирательные кампании.

Вильявисенсио было 59 лет, он был кандидатом в президенты от движения Construye. В 2021-2023 годах политик возглавлял Комитет по надзору в парламенте.