Угрожавшего Байдену американца застрелили
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) застрелили мужчину, который публиковал в интернете угрозы в адрес президента США Джо Байдена. Об этом в среду, 9 августа, сообщила телекомпания NBC.
По словам официальных лиц, мужчина угрожал убить президента во время его визита в штат Юта, намеченного на 9–10 августа. В публикациях мужчина говорил, что собирается почистить свою снайперскую винтовку, а также выразил надежду на то, что Юта прославится как «место, где снайпер застрелил Байдена».
Суд в Юте на основании угроз выдал ФБР ордер на арест мужчины и проведение обыска у него дома. Когда сотрудники бюро прибыли в дом Крейга Робертсона, завязалась перестрелка, в которой мужчина был убит.
По информации телеканала, из агентов ФБР никто не пострадал.