Угрожавшего Байдену американца застрелили

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) застрелили мужчину, который публиковал в интернете угрозы в адрес президента США Джо Байдена. Об этом в среду, 9 августа, сообщила телекомпания NBC.

По словам официальных лиц, мужчина угрожал убить президента во время его визита в штат Юта, намеченного на 9–10 августа. В публикациях мужчина говорил, что собирается почистить свою снайперскую винтовку, а также выразил надежду на то, что Юта прославится как «место, где снайпер застрелил Байдена».