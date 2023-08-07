«Узнаем и ознакомим с нашим наследием»: Минкультуры объявляет конкурс социального видео

Министерство культуры Азербайджанской Республики объявляет конкурс социального видео под названием «Узнаем и ознакомим с нашим наследием».

Проводимый в связи со 100-летием общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева конкурс, руководствуясь заботой великого лидера о культуре и культурном наследии, направлен на популяризацию древней истории и богатой культуры Азербайджана, воспитание чувства патриотизма, сохранение уважения к культуре, искусству, национальным и духовным ценностям, традициям, привлечение к процессу новых творческих сил.

Конкурс состоит из двух этапов: прием видеороликов и отбор присланных материалов. Имена победителей конкурса будут объявлены 20 сентября 2023 года.

Культура – источник жизни нации, нация – источник культуры! Если хотите стать частью этой миссии, присоединяйтесь к конкурсу, представьте необычный и творческий подход и выиграйте.

Желающие принять участие в конкурсе могут подать свои видеоролики онлайн с 20 июля по 4 сентября 2023 года.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по ссылке ниже.