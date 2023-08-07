Такой жары не было 120 тысяч лет горячая тема
Европейская служба Copernicus по изменению климата зафиксировала среднюю температуру по планете 16,95 градуса по Цельсию, и это на треть градуса больше, чем в предыдущем рекордном июле 2019 года.
Еще большее впечатление производит новость, что предыдущие рекорды температуры одного июльского дня, установленные в 2016 году и повторенные в 2022 году, были превзойдены в каждый день июля этого года начиная с 3 июля.
Чтобы яснее было, насколько изменился климат в последние годы, достаточно сказать, что минувший июль был на семь градусов жарче, чем было в среднем в июле с 1991 по 2020 годы. Мировой океан прогрелся на полградуса больше, чем было в предыдущие тридцать лет, а Северная Атлантика стала теплее больше, чем на градус.
Сopernicus имеет данные наблюдений с 1940 года. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США ведет записи с 1850 года, но за весь этот период не фиксировалось подобной жары.
Специалисты из Потсдамского Института климатических исследований в Германии утверждают, что нынешние рекорды могут быть еще более поразительными, и минувший июль, не исключено, самый теплый месяц за минувшие 10 тысяч лет, с начала современной эпохи голоцена. А поскольку голоцену предшествовал ледниковый период, выходит, можно говорить о рекорде за 120 тысяч лет.
На глобальные колебания климата наложились и последствия деятельности человека, дополнительно прогревшие атмосферу и мировой океан. Очевидно, в обозримом историческом периоде большого похолодания ожидать не приходится. А вот насколько далеко зайдет жара, пока можно только гадать.