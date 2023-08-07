Европейская служба Copernicus по изменению климата зафиксировала среднюю температуру по планете 16,95 градуса по Цельсию, и это на треть градуса больше, чем в предыдущем рекордном июле 2019 года.

Еще большее впечатление производит новость, что предыдущие рекорды температуры одного июльского дня, установленные в 2016 году и повторенные в 2022 году, были превзойдены в каждый день июля этого года начиная с 3 июля.

Чтобы яснее было, насколько изменился климат в последние годы, достаточно сказать, что минувший июль был на семь градусов жарче, чем было в среднем в июле с 1991 по 2020 годы. Мировой океан прогрелся на полградуса больше, чем было в предыдущие тридцать лет, а Северная Атлантика стала теплее больше, чем на градус.