МИД: Зеленский не сядет за стол переговоров с Путиным

Киев готов вести переговоры с Москвой лишь в случае вывода российских войск с украинской территории, «но не с Путиным», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По словам украинского дипломата, цель может быть достигнута «с помощью сочетания войны и дипломатии» — украинские генералы должны подтолкнуть силы РФ к отступлению, в то время как МИД Украины заботится о диалоге, когда это возможно.

Отвечая на вопрос о переговорах с Россией до конца 2023 года в случае неудачного украинского контрнаступления, Кулеба заявил, что существуют иные дипломатические способы вести дела непрямым путем. «Но нам ясно, что мы никогда не увидим Путина и Зеленского за одним столом», — указал глава украинского МИД.