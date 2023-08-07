Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 11:45

В Азербайджане продолжается судебный процесс, связанный с трубами стоимостью в 2 000 000 манатов, принадлежащими ЗАО Biləcəri Təmir Quraşdırma. Абсолютная беспрецедентность ситуации заключается в том, что Конституционный суд страны, являющийся высшей судебной инстанцией Азербайджанской Республики, дважды (!!) выносил решение, в соответствии с которым трубы принадлежат ЗАО Biləcəri Təmir Quraşdırma. Но, несмотря на это, Верховный суд дважды признал правомерным иск компании Cənnət Park, утверждающей, что трубы принадлежат ей.

В результате юристы Biləcəri Təmir Quraşdırma были вынуждены в третий раз обратиться за вердиктом к пленуму Конституционного суда, хотя, согласно части IX статьи 130 Конституции Азербайджана, решения Конституционного суда обязательны на всей территории страны, а их неисполнение влечет за собой юридическую ответственность. Что, как мы видим, не помешало Верховному суду дважды отменить решение высшей судебной инстанции. И хотя конца тяжбе по «Делу о трубах», которая длится десять лет, пока не видно, она уже вошла в историю как самый странный и противоестественный судебный процесс в правовом поле Азербайджана, а возможно, и всего цивилизованного мира. Юристы Biləcəri Təmir Quraşdırma называют создавшуюся ситуацию абсурдной и считают ее сокрушительным ударом по правовой системе страны и авторитету закона. Поскольку согласно существующему законодательству, судьи нижестоящей инстанции не имеют право не только не исполнять, но даже комментировать решения Конституционного суда. Тем не менее сделать что-либо адвокаты бессильны и теперь вынуждены в третий раз ждать решения пленума Конституционного суда. Адвокат Габиль Искендеров, защищающий интересы Biləcəri Təmir Quraşdırma, признался в беседе с корреспондентом haqqin.az, что не понимает причин происходящего, добавив, что дело должно было быть прекращено после первого же решения пленума Конституционного суда.

«Но этого не произошло, и Верховный суд вынес вердикт, ставящий под сомнение высший статус Конституционного суда, - негодует адвокат. - Мало того, эта шокирующая, аномальная ситуация повторилась дважды». От имени коллектива ЗАО Biləcəri Təmir Quraşdırma Габиль Искендеров обратился к председателю Конституционного суда с просьбой вмешаться в это дело. «Это не только вопиющее беззаконие, с которым столкнулось Biləcəri Təmir Quraşdırma, но еще и удар по Конституции и правовой системе Азербайджана, - говорится, в частности, в обращении. - Фархад Абдуллаев – авторитетный и влиятельный юрист, на протяжении многих лет занимающий пост председателя Конституционного суда. Он занимается соблюдением требований высшего закона страны, Конституции, гарантом которой является президент Азербайджанской Республики. Тот факт, что Верховный суд удовлетворил незаконный иск МТК Cənnət Park в соответствии с пожеланиями некоего чиновника, является открытым вызовом Конституции страны и главе государства, являющемуся ее гарантом. Верим, что на этот раз Конституционный суд примет объективное решение, после чего бесчисленным попыткам изъять законное имущество Biləcəri Təmir Quraşdırma будет положен долгожданный конец». Напомним, ЗАО Biləcəri Təmir Quraşdırma является представителем в Азербайджане российского Выксунского металлургического завода, который экспортировал в нашу страну трубы разного диаметра и считался на рынке надежным поставщиком.

Спор начался в далеком 2013 году, когда ЗАО Biləcəri Təmir Quraşdırma продало металлические трубы на общую сумму 6,5 миллиона манатов строительно-производственному тресту №16 - подрядчику госкомпании SOCAR, занимавшемуся газификацией пригородных населенных пунктов. По условиям договора, покупатель должен был в течение месяца оплатить стоимость труб. Однако руководитель строительно-производственного треста №16 Юсиф Насиров (впоследствии покончивший с собой) под разными предлогами отказывался это сделать, вынудив ЗАО Biləcəri Təmir Quraşdırma обратиться в судебные инстанции. Административно-экономический суд №1 города Баку, рассматривавший это дело, вынес 10 февраля 2015 года решение в пользу истца, обязав трест №16 оплатить сумму поставленного ему товара - 6 миллионов 489 тысяч манатов. Но этот долг так и не был погашен. Тогда судебные приставы провели проверку на складах строительно-производственного треста №16 и обнаружили там 2 100 труб на общую сумму 2 миллиона 81 тысяча манатов. После чего суд вынес решение передать их ЗАО Biləcəri Təmir Quraşdırma как часть невыплаченного долга. Судебные приставы продлили сроки исполнения решения суда, и ныне руководство ЗАО вовлечено в длительную юридическую тяжбу, чтобы доказать, что трубы, обнаруженные приставами на складах, являются его собственностью.