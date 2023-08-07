Польша разместит 10 тысяч солдат на границе с Беларусью

Польша планирует разместить на польско-белорусской границе 10 тысяч солдат. Как сообщается на странице Министерства обороны Польши, об этом в интервью польскому радио заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

«На границе будет около 10 тысяч солдат», — сказал Блащак.

По его словам, через два года у страны будет самая сильная армия в Европе, поскольку уже сейчас численность польских войск составляет 170 тысяч военных. Блащак отметил, что армия развивается и пополняет запасы современного оборудования.

«Лучше потратиться на войско польское, чем на иностранные войска», — сказал Блащак.