Атака беспилотников помешала самолету «Турецких авиалиний»

Рейс авиакомпании «Турецкие авиалинии», направлявшийся из Анкары в Москву, экстренно посадили в петербургском аэропорту «Пулково», сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, такое решение было принято из-за ночной атаки беспилотников на Москву.

Представитель турецкой авиакомпании предложил пассажирам дождаться вылета рейса или решить проблему собственными силами, например, доехать до Москвы на автобусе или поезде. Большинство пассажиров остались ждать рейса, однако некоторые оперативно купили билеты и улетели на ближайших самолетах.

«Турецкие авиалинии» предоставили всем пассажирам купоны в ресторан и пообещали выдать билеты на следующие рейсы до российской столицы.