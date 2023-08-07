В Украине надеются на помощь Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь восстановлению зерновой сделки. Так считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Да, это возможно. Турецкая дипломатия работает с российской дипломатией. Тем временем мы строим альтернативные маршруты для экспорта пшеницы, не проходящие через Черное море», - сказал Кулеба в интервью газете Corriere della sera.

По словам Кулебы, «в прошлом году соглашение по зерну было достигнуто при посредничестве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Эрдогана. Было два отдельных соглашения - с нами и с Москвой, никогда не было прямого соглашения. Это может быть вариантом: необходим творческий подход к поиску решений».