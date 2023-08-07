Центробанк отменил ежедневный лимит на денежные переводы за границу

Внесены изменения в «Правила проведения операций резидентов Азербайджанской Республики в иностранной валюте, а также операций нерезидентов в национальной и иностранной валюте», сообщается в пресс-релизе Центрального банка Азербайджана.

Согласно изменениям, отменены ежедневные лимиты на суммы, переводимые физическими лицами за пределы страны в личных целях, установлен ежемесячный лимит в размере до 20 тысяч долларов США, независимо от формы перевода (без открытия счета или через счет), а также предусмотрена возможность для физических лиц оплачивать транспортные и гостиничные расходы, связанные с поездками за границу, как свои, так и других лиц.

Кроме этого, посредством платежных карт, эмитированных на территории Азербайджана, физическими лицами-резидентами за пределами страны в течение календарного месяца установлен лимит на обналичивание денежных средств в сумме до 10 тысяч долларов США.