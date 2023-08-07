Помощник президента разоблачил автора антиазербайджанского доклада

Как отметил Гаджиев, Окампо, будучи главным прокурором в Международном уголовном суде, управлял компаниями, базирующимися в налоговых убежищах, которые пользуются дурной славой во всем мире.

«Окампо в Ереване встречал сам экс-президент Армении Серж Саргсян, полевой командир и военный преступник, совершивший Ходжалинский геноцид. Сеть European Investigative Collaborations сообщала, что у Морено Окампо был клиент, подозреваемый в поддержке военных преступников в Ливии.

Лицо с таким туманным прошлым намеренно искажает решения Международного суда и реальную ситуацию в связи с Лачинской дорогой в своем предвзятом отчете и допускает серьезные фактические, юридические и существенные ошибки. Просто «Без комментариев!» - написал Гаджиев на своей странице в X (бывшая соцсеть Twitter).

Согласно статье в MediaPart, на которую ссылается Хикмет Гаджиев, Луис Морено Окампо, отвечая на вопрос о его офшорной финансовой деятельности, заявил, что его зарплаты в МУС «было недостаточно».

«15 августа 2012 года, всего через два месяца после ухода Луиса Морено Окампо с поста главного прокурора МУС в Гааге, на его счет в банке Abn Amro в Нидерландах поступила сумма в 50 тысяч долларов. Причина, по которой главный прокурор может быть образцовым примером, заключается в том, что МУС преследует самых жестоких массовых убийц в мире. Это мужчины и женщины высокого ранга, главы государств, военачальники, шпионы и другие лица, подозреваемые в совершении злодеяний, будь то преступления против человечности или геноцид. Чтобы гарантировать, что они не окажутся в уязвимом положении перед теми, кого они обвиняют, — у которых иногда есть ресурсы государства или разведывательной службы для их защиты, — следователи должны быть вне подозрений. Прокурор же стал предводителем этой группы», - говорится в статье.