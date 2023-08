Стало казаться, что «выходка» агентства Fitch – единственная в своем роде, и едва ли кто-то еще осмелится на подобные шаги. Но не прошло и нескольких дней, как не менее авторитетное международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги сразу десяти малых и средних банков США.

Более того, в рамках комплексного анализа растущего давления на отрасль оно также заявило о возможности понижения рейтингов крупных кредиторов, включая U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon Corp., State Street Corp. и Trust Financial Corp. Следует отметить, что причины для пересмотра указаны вполне серьезные. Среди них – повышение затрат на консолидацию долга, потенциальный риск в отношении минимального капитала и растущие опасности, связанные с кредитованием коммерческой недвижимости в условиях снижения спроса на офисные помещения.

Чтобы представить себе масштабы атаки Moody's на финансовую систему США, достаточно перечислить следующие банки, которым были снижены рейтинги: M&T Bank Corp., Webster Financial Corp., BOK Financial Corp., Old National Bancorp, Pinnacle Financial Partners Inc. и Fulton Financial Corp. Кроме того, агентство утвердило «негативный» прогноз для еще 11 банков, включая PNC Financial Services Group, Capital One Financial Corp., Citizens Financial Group Inc, Fifth Third Bancorp, Regions Financial Corp, Ally Financial Inc, Bank OZK и Huntington Bancshares Inc.