Еще один удар по финансовой системе США. Почти коллапс наш комментарий
Ранее мы уже сообщали, что международное рейтинговое агентство Fitch неожиданно понизило кредитный рейтинг США с «ААА» до «АА+» – решение, на первый взгляд, странное, ведь все проблемы с рукотворным дефолтом, казалось бы, остались позади, а рост экономики страны превышает все ожидания.
Тем не менее агентство сочло спор между демократами и республиканцами о потолке госдолга симптомом глубинных проблем и пришло к выводу, что дальше будет только хуже. И потому на этот раз высшего рейтинга Америка оказалась недостойна. Впрочем, такой удар хотя и вызвал негодование в Вашингтоне и недоумение экспертов, все же никак не повлиял на цены американских облигаций. Рынки полностью проигнорировали эпохальное событие.
Стало казаться, что «выходка» агентства Fitch – единственная в своем роде, и едва ли кто-то еще осмелится на подобные шаги. Но не прошло и нескольких дней, как не менее авторитетное международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги сразу десяти малых и средних банков США.
Более того, в рамках комплексного анализа растущего давления на отрасль оно также заявило о возможности понижения рейтингов крупных кредиторов, включая U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon Corp., State Street Corp. и Trust Financial Corp. Следует отметить, что причины для пересмотра указаны вполне серьезные. Среди них – повышение затрат на консолидацию долга, потенциальный риск в отношении минимального капитала и растущие опасности, связанные с кредитованием коммерческой недвижимости в условиях снижения спроса на офисные помещения.
Чтобы представить себе масштабы атаки Moody's на финансовую систему США, достаточно перечислить следующие банки, которым были снижены рейтинги: M&T Bank Corp., Webster Financial Corp., BOK Financial Corp., Old National Bancorp, Pinnacle Financial Partners Inc. и Fulton Financial Corp. Кроме того, агентство утвердило «негативный» прогноз для еще 11 банков, включая PNC Financial Services Group, Capital One Financial Corp., Citizens Financial Group Inc, Fifth Third Bancorp, Regions Financial Corp, Ally Financial Inc, Bank OZK и Huntington Bancshares Inc.
Если первый удар по рейтингу США вызвал в Вашингтоне громкое негодование, то решение Moody's заметной реакции Белого дома не породило. Как утверждали в первом случае представители финансовых кругов, ни один серьезный кредитный аналитик не придаст снижению рейтинга страны особого значения, да и вряд ли Fitch располагает какой-то новой полезной информацией о происходящем. Данные за последние пару месяцев показывают, что ситуация в экономике развивается куда более позитивно, чем полагали многие, и данный факт, безусловно, повысит кредитоспособность США в будущем.
Но в случае с банками возразить Moody's трудно. Инвесторы, потрясенные дестабилизацией банковской системы в США и Европе в этом году, внимательно следят за признаками стресса в финансовом секторе, поскольку рост процентных ставок увеличивает стоимость финансирования и вынуждает банки переплачивать за депозиты. В то же время более высокие ставки снижают стоимость активов кредитных организаций и затрудняют рефинансирование долгов заемщиками, что потенциально ведет к ослаблению баланса банков. В такой ситуации даже небольшой случайности достаточно, чтобы нарушить хрупкий баланс. В этой связи понижение агентством Moody's рейтинга 10 мелких и средних финансовых организаций и пересмотр рейтинга шести крупных банков вполне закономерно. Официальный Вашингтон пока что молчит, но реакция биржи не заставила себя ждать.
Уже во вторник акции упомянутых Moody's американских банков стали падать в цене на нью-йоркской фондовой бирже. Так, акции Prosperity Bancshares, Pinnacle Financial Partners и Fulton Financial, рейтинг которых был понижен, к завершению торговой сессии просели более чем на 2%. Акции M&T Bank, BOK Financial и Commerce Bancshares в течение дня падали на 2% и более, а к закрытию торгов снижение составило в среднем около 1,5%. Акции крупных финансовых организаций Bank of New York Mellon, State Street, Northern Trust снизились в среднем на 1,5%, Cullen/Frost Bankers - более чем на 2,8%.
Упали и основные биржевые индексы. Промышленный индекс Dow Jones к закрытию торгов снизился на 158,38 пункта (0,45%), до 35 314,75 пункта. Индекс S&P 500 потерял 19,12 пункта (0,42%) и установился на уровне 4 499,32 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 110,08 пункта (0,79%), до уровня 13 884,32 пункта. Да, биржа, как и всегда, опередила правительственную реакцию, так что Вашингтону в этой ситуации и возражать-то уже нечем. Похоже, американцам пора принимать меры для недопущения очередной банковской цепной реакции, которая может привести к коллапсу всей системы.