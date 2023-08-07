Госкомстат заявил о снижении инфляции

Инфляция в Азербайджане в январе-июле 2023 года составила 12,2 процента по сравнению с январем-июлем 2022 года. Такие цифры приводит Государственный комитет по статистике Азербайджана.

По данным комитета, это на 0,5% меньше, чем в прошлом месяце.

Индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия в июле 2023 года, по данным Госкомстата, составил 98,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем. В июле 2022 года данный индекс составлял 109,7 процента.