Ризвана Талыбова арестовали во второй раз

Ризван Талыбов, который выдает себя за руководителя общественного объединения «Возвращение в Западный Азербайджан», а также за «президента «Республики Гёйча Зангезур», и временно прибывшая из Турции в Азербайджан Тунзаля Челебиева, которая выдает себя за «нового президента этой «республики», были доставлены в следственный орган для допроса в связи с расследованием, проводимым Службой государственной безопасности Азербайджана.

В 2022 году Талыбов объявил о создании «Республики Гёйча Зангезур», «главой» которой он является, а также утверждал, что у «республики» есть свой «парламент и Кабинет министров» (указанные организации не имеют никакого отношения к Общине Западного Азербайджана). 19 сентября было заявлено об открытии представительства «Республики Гёйча Зангезур» в Анкаре. В январе 2023 года «Республика Гёйча Зангезур» и общественное объединение «Возвращение в Западный Азербайджан» опубликовали информацию относительно назначений, произведенных Талыбовым на «руководящие должности в «республике».

Община Западного Азербайджана выступила с заявлением, что не поддерживает эту инициативу.

Назначенные Талыбовым на руководящие должности иностранные граждане, встретившись с курдскими общинами Ирака и других стран, позже отстранили Талыбова от «поста президента «республики» и объявили ее новой «главой» Тунзалю Челебиеву.

Община Западного Азербайджана, правопреемница общественного объединения «Азербайджанское общество беженцев», действующего с 1989 года, является единственной легальной общественной организацией, которая с этого года занимается проблемами беженцев Западного Азербайджана и собирает факты и документы об азербайджанцах, ставших беженцами в 1987-1991 годах.

Отметим, что Ризван Талыбов в свое время крутился вокруг экс-министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова. В свое время он был «председателем комитета защиты прав» Али Инсанова. В 2007 году против Р.Талыбова было возбуждено уголовное дело по статье 221.2.2 (хулиганство), он был арестован. По некоторым данным, Ризван Талыбов имеет связи с проиранскими силами в Турции.